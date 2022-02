VIDEO Marcel Ciolacu, despre relația cu Klaus Iohannis: 'Nu pot să uit'

Marcel Ciolacu îi transmite lui Klaus Iohannis că nu l-a iertat pentru că a încălcat Constituția, când s-a implicat în campania electorală în favoarea PNL. PSD a câștigat parlamentarele, dar Iohannis a refuzat să dea guvernarea pe mâna formațiunii pe care o numea ”ciuma roșie”.

”Nu am mai avut comunicare în ultima perioadă. Nu am avut nicio urgență. Nu am parteneriat cu el. PNL are parteneriat cu Klaus Iohannis, eu nu am cu el. Eu am fost de acord să luăm parte la guvernare într-o perioadă dificilă. PSD își face datoria față de români.

Nu îmi cereți să uit că președintele țării a intervenit în actul constituțional și a susținut un partid politic la algeri. Nu pot să uit. Dacă uităm, atunci permitem și ca alți președinți să intervină la fel.”, a precizat Marcel Ciolacu în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV.

Citește și: VIDEO Marcel Ciolacu lansează avertismentul: 'Eu cred că trebuie să îi fie clar și domnului Cîțu' .