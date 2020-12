VIDEO Mihail Neamțu are COVID-19: S-a dus la spital și este conectat la aparatul cu oxigen

Mihail Neamțu, candidatul PMP pentru o loc de deputat de Timiș, a anunțat că are coronavirus, iar după o perioadă de 10 de zile în care a stat acasă, a decis să se interneze, din cauza faptului că starea de sănătate i s-a deteriorat. Neamțu se află în Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara și stă singur într-un salon.

Șef interimar al PMP Timiș, Neamțu a declarat că are plămânii afectați și a fost conectat la aparatul cu oxigen. ”Durerea făcea să mă clatin, nu puteam să merg nici la baie. Mă durea capul. Te crezi puternic, invincibil, și te trântește un virusache de nu știi ce e cu tine. Nu m-a plătit nimeni să fac live-ul ăsta. Am avut zile în care nu am putut să văd cerul.”, a relatat, într-un videoclip, politicianul.

”După zece zile de autoizolare, am hotărât să merg la Spitalul Victor Babeș sub supravegherea celor mai buni medici Covid19 din Timișoara, coordonați de prof. dr. Virgil Musta. Mulțumesc pentru urările și rugăciunile transmise.

Să privim optimiști spre viitor. La mulți ani, dragi Români, oriunde v-ați afla.”, este mesajul lui Mihail Neamțu.

