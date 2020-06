VIDEO Ministrul Sănătăţii, despre un al doilea val al epidemiei: Noi nu am terminat primul val

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a spus că în România nu s-a încheiat primul val al pandemiei de coronavirus şi că este posibil să transformăm acest prim val într-unul cu două ”cocoaşe”, iar cea de-a doua să fie mai violentă decât prima, în condiţiile în care instinctul de conservare pare că nu mai există la mulţi cetăţeni.

Nelu Tătaru a fost întrebat, luni, la Digi 24, dacă putem vorbi de valul doi al pandemiei de coronavirus.

“Ca să avem valul doi trebuie să ne gândim să terminăm acest val unu, noi nu l-am terminat. Este o recrudescenţă a numărului de cazuri tocmai prin nerespectarea unor reguli şi unor precauţii. Încă nu am terminat acest prim val, încă nu am ajuns la acea viaţă cvasi-normală de care vorbesc spre sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august. Noi putem transforma acest prim val într-un val cu două cocoaşe, putem face o a doua cocoaşă care poate fi mai violentă decât prima, în condiţiile în care dacă atunci acţiona un instinct de conservare, acum parcă acest instinct de conservare, la o parte din concetăţenii noştri, nu mai există”, a spus ministrul.

El le recomandă celor care nu cred în existenţa Covid-19 să meargă în spitale să vadă că de această infecţie pot muri persoane de 30 de ani care nu au comorbidităţi.

“Le recomand să se uite în jur, să se uite în spitale, să meargă în secţiile de Terapie Intensivă, să vadă dacă într-adevăr există acest coronavirus şi există această infecţie, să vadă că se poate deceda la 30-39 de ani fără a avea comorbidităţi, să vadă că un corp medical stă în acele combinezoane, transpirând o zi întreagă în nişte condiţii grele, foarte grele, dar făcându-şi meseria. Nu cred că merită nici acest corp medical şi nici cei care au respectat toată această perioadă toate regulile, restricţiile, acest lucru”, a explicat Nelu Tătaru.

El a mai spus că studiul de sero-prevalenţă va arăta care este rata de imunizare la nivelul populaţiei.

“Din experienţă am observat că orice pandemie merge cu un an, doi de persistenţa virusului în comunitate. Dar depinde de noi cum se va înregistra acel val doi. Am început recoltări de seruri reziduale în contextul acelui studiu de sero-prevalenţă în care vrem să vedem cam care este rata de imunizare la nivelul populaţiei României, cam care sunt grupele de vârstă, cam care sunt regiunile şi judeţele din această ţară care au făcut imunizare într-o oarecare măsură şi astfel vom putea previziona şi un eventual val doi în anotimpul rece şi amploarea acestuia. (...) Dacă am avut un prim val altfel decât în celelalte ţări europene, să ne gândim încă o dată la Italia, la Spania, este tocmai pentru că am respectat nişte reguli, dar până la un moment dat”, a declarat Nelu Tătaru.