VIDEO Mircea Badea, întrebare de 1000 de puncte pentru Gabriela Firea: Credeți să Ciolacu vrea o moldoveancă la Primăria Capitalei?

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitată la Antena 3 CNN, acolo unde era prezent și Mircea Badea. Vedeta Antena 3 i-a pus o întrebare care a stârnit hohote de râs: ”Credeți că Marcel Ciolacu ar vrea o moldoveancă la Primăria Capitalei?”.

Mircea Badea: Credeți că Marcel Ciolacu ar vrea o moldoveancă la Primăria Capitalei?

Gabriela Firea: ”Eu cred că da! A mai fost moldoveanca la Primăria Capitalei. Am venit în București la 18 ani și jumătate, deci am mai mulți ani trăiți aici decât la Bacău. Nu mă dezic sub nicio formă de Moldova sau de Băcău! Acolo am crescut, acolo am urmat Liceul de Aviație ”Henri Coandă”, acolo m-am format. Am plecat la București la facultate, mi-am făcut o familie și am rămas aici.

A precizat premierul atunci că a fost o glumă neinsipirată, dar importante sunt investițiile pe care le face în Moldova.”, a spus Firea.

Mircea Badea făcea referire la gluma neinspirată făcută de Marcel Ciolacu, cel care a cerut să nu fie făcut moldovean, pentru că Buzăul nu este în Moldova.