VIDEO Mircea Geoană (NATO) o contrazice pe Maia Sandu: Nu crede că Rusia poate ataca acum Republica Moldova

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice, a pledat luni pentru continuarea asistenţei militare occidentale pentru Ucraina, dar a apreciat că Rusia nu are în prezent suficiente forţe militare pentru a ataca Republica Moldova, transmite MEDIAFAX.

Rezultatul războiului din Ucraina va fi determinant "pentru ce configuraţie va avea lumea în viitor", a declarat Mircea Geoană, luni, la Berlin, cu ocazia evenimentului de prezentare a priorităţilor Conferinţei pentru Securitate de la München. "Cu cât vom ajuta mai rapid Ucraina acum, cu atât mai devreme va fi adus războiul de final", a susţinut Mircea Geoană.

Soarta R. Moldova

Referindu-se la riscurile asupra Republicii Moldova, Mircea Geoană a apreciat, conform publicaţiei Frankfurter Allgemeine Zeitung, că Rusia nu are în momentul de faţă suficiente mijloace militare pentru un atac, explicând însă că Moscova încearcă să descurajeze orientarea proeuropeană a Administraţiei de la Chişinău.

„Astăzi, Rusia nu are suficiente forțe pentru a trece prin Transnistria și să încercuiască Ucraina din spate – acesta e planul, care încă e acolo, apoi să ia Odesa. Noi nu vedem ca Rusia să aibă forțe să facă acest lucru. Dar ceea ce încearcă ei să facă este să descurajeze vectorul proeuropean al Republicii Moldova. Ei încearcă să divizeze populația, care deja este divizată. Rusia nu are nici intenția și nici capacitatea să înceapă un război împotriva NATO, ea are suficiente probleme în Ucraina, iar noi trebuie să ajutăm Ucraina ca să le creăm lor (rușilor –n.n.) cât mai multe probleme. Noi trebuie să fim foarte conștienți și să evităm riscul escaladării”, a declarat oficialul NATO. „Cu cât NATO devine mai puternică în apărarea propriilor teritorii, cu atât e mai descurajator pentru Putin să încerce ceva ce astăzi pare foarte improbabil”, a spus Geoană, potrivit Deschide.md.

Alianţa Nord-Atlantică va analiza modalităţi de suplimentare a asistenţei concrete pentru Republica Moldova, Bosnia-Herţegovina şi Georgia, în contextul ameninţărilor ruse, a afirmat, la rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El a declarat că miniştrii Apărării din statele membre NATO vor discuta, în cadrul reuniunii de marţi şi miercuri, despre modalităţi de "consolidare a poziţiei NATO în sensul descurajării şi apărării". "Vom aborda capabilităţile industriale şi vom intensifica apărarea infrastructurii submarine esenţiale. Vom intensifica şi vom accelera susţinerea pentru Ucraina. Miniştrii vor discuta şi despre modalităţile de intensificare a susţinerii practice pentru Bosnia-Herţegovina, Georgia şi Republica Moldova, trei parteneri valoroşi ai NATO care se confruntă cu ameninţări ruse", a afirmat Stoltenberg.

Ce a spus Maia Sandu

Preşedintele Maia Sandu a atribuit Administraţiei Rusiei presupuse planuri de provocare a unor "violenţe" în Republica Moldova, subliniind însă că acţiunile nu vor avea succes. "Tentativele Kremlinului de a provoca violenţe în Republica Moldova nu vor funcţiona. Scopul nostru principal este securitatea cetăţenilor şi a statului. Obiectivul nostru este pacea şi ordinea publică în ţara noastră", a afirmat Maia Sandu. Preşedintele Republicii Moldova a acuzat că scopul acţiunilor ar fi "schimbarea actualei administraţii guvernamentale cu una controlată de Federaţia Rusă". Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat în urmă cu câteva zile că a informat-o recent pe Maia Sandu despre un presupus plan al Rusiei de "distrugere" a Republicii Moldova.