VIDEO Mirel Rădoi a povestit cum a trăit penalty-ul pe care l-a ratat Adrian Mutu la meciul cu Italia de la EURO 2008

Mirel Rădoi a povestit, joi la emisiunea „Marius Tucă Show” cum a trăit penalty-ul pe care l-a ratat Adrian Mutu la meciul cu Italia de la EURO 2008. Selecționerul României a precizat că atunc era cu perfuzii și nasul spart, dar avea încredere deplină în coechipierul său.

„Cu acel penalty eram calificaţi. Pentru mine, ca evoluţie nu mai conta. Eu eram cu nasul rupt deja. În momentul penalty-ului, eram pe tunel, nu puteau să mă pună în mişcare până când nu mă stabilizau. Şi eu eram cu perfuziile. Era delegatul FRF, Sorin Cojocaru, şi mi-a spus: “Avem penalty!”. Am întrebat cine bate. Îmi zice că Mutu bate. Eu zic “Nu-mi fac probleme”. El zice: „Da, dar e cu Buffon de la Juventus”. În momentul când el mi-a zis lucrurile astea, eu nu am realizat foarte repede. Am avut un moment de eziteare, dar nu mi-am făcut mari griji. Credeam că o să marcheze”, a afirmat Mirel Rădoi, joi la „Marius Tucă Show”.

Rădoi a rememorat şi cum s-a produs accidentarea groaznică din meciul cu Italia. Mirel spune că "Răzvan Raţ a avut capul mai tare" la acea fază, care l-a obligat să poarte mască, însă nu pentru mult timp.

„Era o fază banală, era mingea în aer. Eu mă uitam la minge, nu am văzut pe nimeni venind din spate, nu auzit pe nimeni. Răzvan Raţ mi-a spus după aceea că el a strigat, dar nu l-am auzit. Piţurca ne spunea că la orice minge lungă să mă plasez în faţa lui Luca Toni. Eu trebuia să îndeplinesc acea sarcină tactică. Eu când am sărit, Raţ a venit dintr-o parte şi m-a prins dintr-o parte. A fost mai tare de cap, să glumim. Am avut o fractură de piramidă nazală şi o fisură la pomeete. În mod normal, după ceea ce doctorii mi-au spus, trebuiau să fie 2 luni absenţa. Am stat doar 12 zile, am început cu masca. Dar nici masca n-am purtat-o cât a trebuit şi am dat-o jos”, a conchis antrenorul naționalei.

La EURO 2008, România a remizat în grupe cu Franţa şi Italia, 0-0 şi 1-1, dar a pierdut contra Olandei în meciul decisiv, scor 0-2.