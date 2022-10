Video | Miss Crimeea 2022, amendată pentru a cântat imnul naţionaliştilor ucraineni

Justiţia rusă a condamnat-o la plata unei amenzi pe câştigătoarea unui concurs de frumuseţe pentru femei căsătorite din Crimeea anexată, din cauză că a difuzat o înregistrare video în care intrepretează un cântec patriotic ucrainean, anunţă marţi poliţia din această peninsulă ucraineană anexată de Rusia în 2014, relatează AFP.

În această înregistrare video, difuzată în septembrie pe reţele de socializare, două femei tinere, dintre care una este Miss Crimeea 2022, Olga Valeeva, în vârstă de 34 de ani, cântă în cor cântecul ”Cervona Kalina”, considerat de către autorităţile ruse de ocupaţie drept imnul naţionaliştilor ucraineni.

Înregistrarea video - care a fost ştearsă între timp - face obiectul unei anchete.

”Ministerul de Interne” de la Sevastopol a anunţat marţi că a arestat ”două tinere care execută imnul unei organizaţii extremiste într-un video”.

El a publicat o înregistrare video în care două femei tinere, cu feţele blurate, prezintă scuze.

”Vreau să prezint scuzele mele sincere pentru că am cântat cântecul Cervona Kalina, pe al cărui mesaj îl ignoram complet”, declară una dintre ele, care seamănă cu Olga Valeeva.

”Noi am cântat acest cântec fără să-i dăm conotaţii simbolice”, dă asigurări, pe pagina sa de Instagram acest manechin, dansatoare şi bloggeriţă originară din Poltava, în estul Ucrainei.

Potrivit ”ministerului”, cele două tinere, născute în 1987 şi 1989, au fost găsite vinovate de discreditarea armatei ruse şi au fost condamnate - una la zece zile de închisoare, iar cealaltă la o amendă de 40.000 de ruble (680 de euro).

La 10 septembrie, altă înregistrare video, filmată la o petrecere, la o nuntă, într-un restaurant, la Bahcisarai, în sudul Crimeei, în care invitaţii cântă ”Cervona Kalina”, a condus la condamnare la amenzi şi la pedepse cuprinse între cinci şi 15 zile de închisoare organizatorilor şi participanţilor.

Proprietarul restaurantului a înregistrat un video în care a prezentat scuze şi şi-a exprimat susţinerea faţă de invazia rusă a Ucrainei.

Aceste incidente l-au înfuriat pe guvernatorul Crimeei anexate, Serghei Aksionov, care a ameninţat să deschisă anchete penale împotriva celor care cântă cântece ucrainene sau scandează sloganuri pro-ucrainene.

Refrenul Cervona Kalina, cântat de muzicianul Andrii Hlîvniuk de la trupa ucraneană Boombox imediat după lansarea invaziei ruse, la 24 februarie, a fost folosit în aprilie de grupul Pink Floyd în single-ul ”Hey, Hey, Rise Up!”, a cărui înregistrare video a făcut înconjurul lumii, în semn de susţinere faţă de Ucraina.

Crimeea a fost anexată în martie 2014 de către Rusia, care a anexat săptămâna trecută alte patru regiuni ucrainene - Doneţk, Lugansk, Harkov şi Zaporijjea - pe care le controla cel puţin parţial, în urma unor referendumuri denunţate drept ”simulacre” de Kiev şi Occident.

Miss Crimea 2022 Olga Valeeva was unavailable for 10 days due to the performance of the song "Chervona Kalina".



She apologised for the "crime", and says that she did not know about the "nationalist nature" of the song.



Statements at gunpoint? ????‍♂️ Who knows.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/RBoXWJtzZ1