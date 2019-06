Jucătorul Alexandru Mitriţă a marcat din nou pentru echipa New York City FC, în meciul cu DC United, scor 2-1. În urma acestui rezultat, New York City FC s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei US Open.

Mitriţă a marcat primul gol al echipei sale, în minutul 38, cealaltă reuşită fiind semnată de Tajouri, în minutul 41.

Pentru DC United a înscris Wayne Rooney, în minutul 32.

În sferturi, New York City FC va evolua cu Orlando City.