VIDEO/ Moment jenant în timpul vizitei lui Biden în Israel - Motivul pentru care o vedetă pop a refuzat să dea mâna cu liderul de la Casa Albă

O vedetă pop israeliană care a stârnit proteste în Israel când a refuzat să dea mâna președintelui american Joe Biden din cauza credințelor sale religioase, și-a apărat acțiunile și le-a cerut criticilor să-și ceară scuze. „Respectul și demnitatea umană sunt valori pe care am fost crescut și pe care îmi voi crește copiii în viitor”, a scris Yuval Dayan într-o postare pe Facebook vineri, după ce acțiunile ei au atras critici pe scară largă. „Îi rog pe toți cei care au susținut că nu am niciun respect să-și retragă cuvintele și să-și ceară scuze – nu mie – ci părinților mei”, a scris ea. Joi, Dayan și un alt cântăreț Ran Danker au cântat la o ceremonie care a marcat primirea de către Biden a celei mai înalte onoare civile din Israel. După aceea, Biden și președintele israelian Isaac Herzog i-au abordat pe artiști pentru a le mulțumi. Danker a luat mâna întinsă a lui Biden, dar Dayan s-a înclinat în schimb, strângându-și mâinile și zâmbind, notează Timeofisrael.com.

Dayan a spus că a făcut acest lucru pentru că s-a angajat să se abțină de la atingerea membrilor de sex opus din motive de modestie. Ea este faimoasă în Israel, parțial, pentru că a devenit mai practicantă din punct de vedere religios, a îmbrățișat principiul shomer negiah, o interdicție a atingerilor de sex opus despre care unii evrei ortodocși cred că este necesară, precum și pentru că nu se desfășoară în Shabat sau sărbătorile evreiești.

Interdicția are rădăcinile în ideea că orice atingere poate duce la improprietate sexuală.

Dar mulți au spus că ar fi trebuit să facă o excepție pentru a evita să-l jeneze pe președintele SUA, arătând exemplul lui Tzipi Hotovely, în prezent ambasadorul Israelului în Marea Britanie.



Când Hotovely, care este ortodoxă, a devenit adjunctă la Ministerul de Externe în 2015, în timp ce era parlamentar Likud, ea a spus că va strânge mâna cu bărbații care i-au oferit-o pe ale lor, în ciuda faptului că se abțin de obicei să se atingă. Ea a menționat că legea tradițională evreiască permite onorarea demnitarilor.



„Nu este deloc o problemă”, a spus Hotovely presei israeliene la acea vreme. „Când cineva întâlnește reprezentanți străini, halacha [legea] evreiască recunoaște respectul, eticheta și politețea.”

Incidentul cu Biden a devenit viral în Israel joi. Dayan, care a devenit faimoasă ca concurentă la versiunea israeliană a „The Voice”, a spus că a încercat să evite să pară că îl deranjează pe Biden și a comunicat nevoile ei personalului lui Herzog.

„M-am asigurat că îi anunțăm pe toți cei din biroul președintelui că sunt shomeret negiah”, a spus ea, potrivit presei israeliene. „Doamne ferește, nu am vrut să jignesc.”

