VIDEO - Momentul exploziei navei ruse din Crimeea. Cel puţin 34 de marinari ar fi murit în atacul ucrainean asupra navei Novocerkassk

În plus, alți 23 de ocupanţi ai navei ar fi fost răniţi ca urmare a impactului unei rachete de tip Storm Shadow lansată de forţele armate ucrainene. Potrivit Astra, care citează propriile surse, la momentul atacului, la bordul navei Novocerkassk se aflau 77 de marinari.

Marţi, Ministerul Apărării rus a recunoscut doar un deces şi patru răniţi în atacul care a avut loc în portul Feodosia din peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014. Singura persoană identificată oficial ca decedată este Nadejda Tolscina, angajată a serviciului de securitate portuară.

Astra şi alte mass-media independente susţin că nava a fost scufundată, deşi pentru moment Moscova nu recunoaşte decât pagube, în legătură cu care ministrul apărării, Serghei Şoigu, l-a informat pe preşedintele rus Vladimir Putin.

În aprilie anul trecut, Rusia a recunoscut, de asemenea, un singur deces şi 27 dispăruţi în scufundarea navei amiral a flotei ruse la Marea Neagră, Moskva, care a fost lovită de o rachetă ucraineană.

Ucraina reuşise deja să distrugă o altă mare navă de debarcare a flotei ruse de la Marea Neagră, Saratov, în atacul din 24 martie 2022 împotriva portului Berdiansk (Marea Azov), în care a fost avariată inclusiv nava Novocerkassk.

Ultima lovitură majoră aplicată armadei ruse a avut loc în septembrie, când Kievul a atacat cu rachete de croazieră portul Sevastopol din Crimeea, avariind o navă de debarcare şi un submarin rus care se aflau la reparat pe un şantier naval.

