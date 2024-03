Video - Monica Tatoiu face praf piesa Macarena: Femeile să nu umble cu decolteu, dacă vor să nu fie hărțuite!

Celebra femeie de afaceri Monica Tatoiu spulberă piesa Macarena, cântată de Erika Isac. Melodia a devenit virală, după ce interpreta a critica, prin versuri, atitudinile agresiv-sexuale manifestate de bărbații din România față de femeile care se îmbracă provocator.

Monica Tatoiu spune că o femeie care vrea să evite să fie agresată trebuie să își adapteze ținuta

„Am văzut, mai nou, melodia aia Macarena, că femeile sunt agresate. 20% din bărbați sunt agresați de femei. Este procentul pe care l-am aflat din America. Niciodată să nu te combini la serviciu. Durează 6 luni, un an. După ce faci, te întâlnești cu ea pe coridor ... La bărbații însurați, eu am dat afară femeia. Eu am o problemă cu femeile care se cuplează cu bărbați însurați, cățelele astea.

Femeile nu trebuie să umble cu decolteu dacă nu vor să fie hărțuite. De ce trebuie să arăți? Nu sunt de acord. Sunt vulgare, mergi pe stradă acum și le vezi. Ce faci în spatele ușilor închise, tu cu el, e ceva foarte intim. Pielea dezgolită mie nu-mi place. Granița e foarte subțire. Și eu am purtat mini, când s-a purtat. Purtam fustă scurtă, dar nu pe stradă. Când ne întâlneam, ne plimbam, după îmi săreau capsele de la fustă. Dacă arăți totul, ce mister mai ai?", a declarat Monica Tatoiu, în podcastul "Povești de film, cu Mara Bănică".