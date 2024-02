VIDEO - Moscova este în flăcări: un incendiu foarte puternic a lovit capitala Rusiei

Imagini postate pe reţelele sociale au arătat o clădire mare al cărei acoperiş ardea, cu flăcări uriaşe ţâşnind din ea, în timp ce martori observau scena în noaptea întunecată luminată.

La faţa locului se aflau maşini de pompieri şi maşini de poliţie, potrivit acestor înregistrări video distribuite pe scară largă.

"Centrul de management al crizelor (...) din Moscova a primit un mesaj despre un incendiu pe strada Şerniahovskogo nr. 2, unde era un incendiu pe acoperişul unei clădiri rezidenţiale cu şase etaje", în apropierea staţiei de metrou "Aeroport", au raportat pe Telegram serviciile municipale ale Ministerului Situaţiilor de Urgenţă.

"Serviciile municipale au fost trimise imediat la faţa locului", au adăugat acestea, indicând că nu au "informaţii" despre posibilele victime în acest stadiu.

Patru mii de metri pătraţi sunt în flăcări, potrivit ministerului rus, care a precizat că la faţa locului au fost trimişi "peste 130 de specialişti", precum şi "două elicoptere Ka-32" pentru a încerca să ţină flăcările sub control.

Într-un comunicat separat, aceeaşi sursă a indicat că "aproximativ 400 de persoane au fost evacuate". "Au fost trimise autobuze la locul incendiului pentru a evacua aceste persoane", a continuat sursa

Autorităţile nu au menţionat deocamdată vreo posibilă cauză a incendiului.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a asigurat rapid pe Telegram că "pompierii iau toate măsurile necesare pentru a stinge incendiul".

"Locuitorii evacuaţi primesc ajutorul necesar", a adăugat el.

