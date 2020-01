VIDEO Naomi Osaka era să moară: 'Am fost la un pas. M-a luat un curent. Am început să ţip şi să plâng'

Naomi Osaka, numărul 4 în clasamentul WTA de simplu, a trăit momente grele pe parcursul vacanței organizate în Caraibe. Sportiva a povestit, într-un interviu pentru wta.com, cum a fost la un pas de moarte.

Totul s-a întâmplat după ce a fost covinsă de sora ei să încerce paddleboarding, un sport pe apă asemănător cu surf-ul. „Sora mea m-a convins să urc pe placă şi să vâslesc, dar apoi am fost luate de curent şi am fost la un pas de moarte.

Acum mă gândesc la toţi rechinii din Caraibe şi am început să ţip la sora mea: ‘dacă o să mor, tu eşti de vină! Va trebui să-i explici mamei cum am murit în Turks şi Caicos’. După ce am revenit pe placă, ea s-a decis să-mi spună că a văzut un rechin, aşa că am început să ţip şi să plâng. Acum sunt bine, pentru că mă aflu aici. Însă în acel moment chiar m-am gândit că nu vreau să mor aşa.

Nu am mai făcut niciodată paddleboarding şi nu îmi place oceanul în acest fel. Aşa că data viitoare vom face paddleboarding în apropierea casei.” , a spus Osaka, informează mediafax.ro.

Primul meci al lui Naomi Osaka din 2020 este programat marți, 7 ianuarie, la turneul WTA Brisbane (Australia). Va juca în primul tur împotriva Mariei Sakkari (Grecia; 23 WTA).