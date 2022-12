Video | Nebunie la Buenos Aires, după ce Argentina a câștiga Cupa Mondială de Fotbal

Explozie de bucurie în Argentina, după ce echipa națională a câștigat, în Qatar, Cupa mondială de Fotbal, împotriva Franței. Oamenii au ieșit cu zecile de mii pe străzile din Buenos Aires.

Reprezentativa Argentinei a câştigat, duminică, pentru a treia oară Cupa Mondială la fotbal, învingând în finala din Qatar, disputată pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 după prelungiri), Franţa, campioana din 2018. Pentru argentinieni este primul trofeu mondial după 36 de ani, ei triumfând şi în 1978 şi 1986. Argentina şi-a luat revanşa după ce la ediţia din 2018, în optimi, a pierdut chiar în faţa Franţei, scor 3-4.

La finalul prelungirilor, scorul era 3-3, golurile fiind marcate de Messi ’23 (penalti), ‘109, Di Maria ’36 / Mbappe ’80 (penalti), ’81, ‘118 (penalti).

1-0, min. 23: Messi a marcat dintr-un penalti acordat după o intrare a lui Dembele la Di Maria.

2-0, min. 36: Al doilea gol al argentinienilor a venit după o fază superbă de contraatac. Mingea s-a plimbat pe traseul Messi – De Paul – Mac Allister, acesta i-a pasat perfect lui Di Maria, care a înscris.

2-1, min 80: Mbappe a înscris dintr-un penalti acordat pentru un fault al lui Otamendi la Kolo Muani

2-2, min. 81: Messi a pierdut balonul, a venit un contraatac al francezilor şi Mbappe a înscris, egalând situaţia pe tabelă.

3-2, min. 109: Atac în trei al Argentinei, pasele au mers perfect şi Messi a trimis în poartă.

3-3, min. 118: penalti pentru henţ în careu.

La loviturile de departajare, scorul a fost 4-2 pentru argentinieni.

Pentru Argentina au înscris Messi, Dybala, Paredes şi Montiel.

Franţa a înscris prin Mbappe şi Kolo Muani, însă Coman şi Tchouaméni au ratat.

La acest meci, Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe partide jucate la turneele finale ale CM (26) şi Lloris portarul cu cele mai multe meciuri la turneele finale (20).

Argentina: Martinez – Molina (Montiel ’91), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala ‘120+1) - Di Maria (Acuna ’64), De Paul (Paredes ‘102), Fernandez, Mac Allister (Pezzella ‘116) - Messi, Alvarez (Lautaro Martinez ‘103). Selecţioner: Lionel Scaloni

Franţa: Lloris – Koundé (Disasi ‘120+1), Varane (Konate ‘112), Upamecano, T. Hernandez (Camavinga ’71) – Griezmann (Coman ’71), Tchouaméni, Rabiot (Fofana ’96) - O. Dembélé (Kolo Muani ’41), Giroud (Thuram ’41), Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Meciul a fost arbitrat de polonezul Szymon Marciniak.

