VIDEO - Nicolae Ciucă îi forțează pe profesori să renunțe la grevă, fix de Ziua Copilului: 'Fără școală evoluția nu este posibilă'

Premierul Nicolae Ciucă a ținut să le reamintească dascălilor, fix de Ziua Copilului, că viitorul celor mici nu este posibil fără școală.

„Sunt convins că fără școală evoluția nu este posibilă. De aceea sunt convins că azi, autorități, părinți, dascăli, ca îndeosebi de ziua lor să le recunoaștem dreptul la educație și să beneficieze de tot ceea ce înseamnă dreptul la școală.

Am convingerea că în urma acestor două săptămâni, în care ne-am întâlnit cu liderii de sindicat, repezentanții elevilor, părinților, am înțeles să recunoaștem rolul educației. De aceea am exprimat deschiderea pentru dialog.

Am convocat azi ședința de guvern pentru că e absolut necesar să facem astfel încât să remediem tot ce a fost în acești 30 de ani. Acestea trebuie să fie îndreptate. Este dreptul tuturor celor care își desfășoară activitatea.

Sigur, nu ne putem asigura că printr-o singură decizie aceste probleme o să fie rezolvate.

OUG de azi schimbă radical salarizarea în educație”, a spus Ciucă.

Context

Guvernul se reuneşte, joi, într-o şedinţă pe care premierul Nicolae Ciucă a numit-o extraordinară, pentru a aproba OUG care ar trebui să detensioneze situaţia din sistemul de învăţământ. Miercuri seară, însă, sindicaliştii au refuzat propunerea conţinută de actul normativ şi au anunţat că greva continuă. Şedinţa va fi urmată joi de o nouă rundă de consultări Guvern- sindicate, cu participarea premierului Nicolae Ciucă, relatează News.ro.

”Educaţia reprezintă o prioritate naţională reală la toate nivelurile, iar statul, mediul privat şi cetăţenii îşi asumă împreună responsabilităţi pentru susţinerea acesteia. În acest context, se urmăreşte performanţa şi calificarea tuturor celor implicaţi: elevi, personal didactic şi părinţi, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea şi afirmarea demnităţii umane au prioritate. Personalul didactic reprezintă o categorie de actori educaţionali, cu rol strategic în asigurarea performanţei la nivelul sistemului de învăţământ. Pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învăţământ, personalul didactic trebuie să îşi adapteze în permanenţă activitatea la realităţile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. În acest context, majorarea salariilor personalului didactic/ didactic auxiliar şi personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior reprezintă o măsură care susţine creşterea calităţii actului educaţional”, se arată în Nota de Fundamentare a actului normativ.

Documentul prevede:

Începând cu data de 01 iunie 2023 se majorează salariile de bază:

a) personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1000 de lei brut pe fiecare funcţie;

b) personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie;

Potrivit proiectului, majorările menţionate anterior se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

Oferta a fost anterior prezentată de liderii coaliţiei şi miniştrii de linie liderilor sindicali, iar aceştia au transmis-o în teritoriu.

Miercuri seară, liderii sindicaliştilor au precizat că au primit refuzuri din teritoriu, iar salariaţii din sistem resping această ofertă şi au decis să continue greva.