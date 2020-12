VIDEO Noi proteste în Belarus - Peste 300 de persoane au fost reţinute

Peste 300 de persoane au fost reţinute la Minsk, duminică, în timpul protestelor faţă de preşedintele Aleksandr Lukaşenko, manifestanţii cerând pentru al 18-lea weekend consecutiv plecarea liderului ţării, relatează AP potrivit news.ro.

Mii de oameni au participat, duminică, la mai multe manifestaţii mici la Minsk, o nouă tactică adoptată de opoziţie pentru ca protestatarii să nu mai fie o ţintă uşoară pentru forţele de ordine. În primele săptămâni, protestele erau masive.

“Credem! Credem! Vom învinge!”, au scandat protestatarii. Mai multe persoane au purtat costume de Moş Crăciun şi măşti cu chipul lui Aleksandr Lukaşenko. “Dă-i Belarusului un cadou: pleacă”, era mesajul de pe bannerul afişat de persoanele respective.

În centrul oraşului Minsk au fost prezente duminică tunuri cu apă, maşini blindate şi maşini ale armatei. Mai multe staţii de metrou au fost închise şi accesul la internet a fost restricţionat.

Poliţia din Minsk a anunţat că a reţinut peste 300 de persoane. Au avut loc proteste şi în alte oraşe din Belarus.

Proteste masive au avut loc în Belarus începând din data de 9 august, când Lukaşenko a fost reales preşedinte al Belarusului, conform rezultatelor oficiale, contestate de opoziţie.

#Belarus- Thousands of anti-Lukashenko protesters marched in Minsk today, with nearly 300 arrested. These protests have become a routine since Lukashenko's contested election in August.