Video - O instalaţie militară şi două clădiri locuite din Odesa sunt lovite într-un atac rus cu patru rachete

O instalaţie militară şi două clădiri locuite au fost lovite sâmbătă, la Odesa, în sudul Ucrainei, de două rachete ruseşti, anunţă Comandamentul Aerian de Sud al armatei ucrainene, relatează Reuters.

Apărarea antiaeriană ucraneană a distrus alte două racehte care vizau oraşul, anunţă într-un comunicat comandamentul.

Autorităţi locale din acest oraş portuar au anunţat anterior, într-un comunicat postat online, un atac cu rachetă vizând intrastructuri, fără să ofere alte detalii.

”Odesa este lovită într-un atac cu rachetă. A fost atinsă infrastructura”, se arată în acest comunicat.

UPDATE: Russia launched 4 cruise missile strikes on Odesa this afternoon. At least one high-rise residential complex was hit. No reports on casualties as of yet. pic.twitter.com/UHjE5WPm4s