VIDEO O sportivă în vârstă de 24 de ani a recuperat una dintre cele trei cruci aruncate în mare de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie

O sportivă în vârstă de 24 de ani a recuperat, luni, una din cele trei cruci aruncate în mare de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, spunând că obiectivul său acum îl reprezintă calificarea la Jocurile Olimpice. IPS Teodosie a spus că nu a avut emoţii să iasă cu barca pe mare, afirmând că se aştepta ca valurile să fie mai mari. Peste 10.000 de credincioşi au asistat la ceremonia religioasă de pe faleza Cazinoului din Constanţa, potrivit news.ro.

IPS Teodosie a pornit, la ora 11.30, în tradiţionala procesiune de Bobotează, de la Catedrală până pe faleza Cazinoului, acolo unde a avut loc ceremonia religioasă. Arhiepiscopul Tomisului a parcurs această distanţă într-o şaretă trasă de doi cai negri şi a mers în spatele carelor trase de boi şi măgari pe care se aflau butoaie, care apoi au fost umplute cu apă.

De la ora 12, ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de Sfinţire mare a apei pe faleza Cazinoului. La sfârşitul acesteia, IPS Teodosie s-a urcat într-o barcă pneumatică, supravegheat de mai mulţi scafandri, şi a mers spre larg unde a aruncat cele trei cruci.

Aproximativ 20 de persoane aflate pe o ambarcaţiune au sărit după acestea şi le-au adus la mal.

Arhiepiscopul Tomisului a spus jurnaliştilor că valurile au fost mici şi se aştepta să fie mai mari.

"Nu am avut emoţii, au fost valurile cam mici, mă aşteptam să fie mai mari, ca în poza pe care o am. Dar iată Boboteaza anului 2020 vine să ne aducă valuri pentru că vom avea valuri în viaţă. Fiecare om are în viaţa lui valuri, când îi este mai bine, când îi este mai greu. De aceea sfinţirea mării, unde am pomenit şi pe cei pe care marea i-a înghiţit, când am stropit cu apă, este o necesitate pentru noi toţi pentru că marea este o binefacere pentru noi, ea ne împrospătează aerul cum trebuie să ne împrospătăm şi noi sufletul cu rugăciunile de acum de la Bobotează. Valurile m-au stropit, dar prea puţin, trebuia mai mult”, a spus Arhiepiscopul.

Una dintre cruci a fost recuperată din mare de către un scafandru militar în vârstă de 25 de ani.

"A fost o experienţă de neuitat pe care sigur o voi repeta la anul. E prima oară când sar după cruce şi a fost cu noroc. Am vrut să încerc ceva nou”, a spus Ionuţ.

Tot o premieră a reprezentat prinderea crucii şi pentru Antoanela Manac, o sportivă de 24 de ani, care a sărit şi anul trecut, dar acum a reuşit să prindă crucea.

"Am sărit şi anul trecut. Pentru prima dată în viaţă mi-a fost frică să intru în apă pentru sănătatea mea, fiind studentă la medicină ştiam la ce riscuri pot să mă expun şi îmi era frică de un şoc termic. Dar nu a fost cazul, când am intrat în apă m-am simţit foarte bine, doar mâinile mi-au fost puţin îngheţate, dar am reuşit să ajung până la cruce, am luat-o, mi-am atins obiectivul”, a declarat jurnaliştilor Antoanela Manac.

Ea a mai afirmat că merge să se antreneze, dorind să se califice la Jocurile Olimpice.

"Acum mă duc să mă antrenez, mă aşteaptă o pregătire mai intensă pentru că până în luna mai se pot face calificările pentru Jocurile Olimpice şi acesta este obiectivul meu principal. Fac înot de performanţă de mică, iar de patru ani m-am reprofilat pe triatlon şi triatlonul a devenit pasiunea mea”, a povestit sportiva de 24 de ani.

Cei trei care au reuşit să aducă crucile la mal au fost recompensaţi de Arhiepiscopia Tomisului cu obiecte bisericeşti şi bani.

Apoi, jandarmii au început să împartă sticle cu Aghismă Mare pregătite în acest sens de Arhiepiscopie, iar spre deosebire de alţi ani oamenii au aşteptat să le vină rândul şi nu s-au mai înghesuit.

De asemenea, carele cu boi şi măgari au plecat apoi pe principalele artere ale Constanţei pentru a împărţi apă sfinţită celor care nu au reuşit să ajungă la ceremonia religioasă. Aghiasma Mare se poate bea pe nemâncate în fiecare zi, până pe 14 ianuarie, când este Odovania praznicului Bobotezei. Ea se mai poate bea în zile de post mai aspru sau la unele sărbători, cu binecuvântarea preotului duhovnic, după Spovedanie, au precizat reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului.

Măsurile de ordine publică la evenimentul de pe faleza Cazinoului au fost asigurate de peste 250 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi “Tomis” Constanţa.