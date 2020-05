VIDEO - O văduvă a fiert pietre pentru copiii ei, în speranţa că vor adormi în timp ce aşteptau să mănânce

O femeie din Kenya a fost filmată când le gătea pietre celor 8 copii ai ei, în speranța că micuții vor adormi așteptând mâncarea. Văduvă, femeia lucra ca spălătoreasă, dar din cauza pandemiei nu mai are de lucru.

Peninah Bahati Kitsao, care locuiește în Mombasa, a pus pietre la fiert, prefăcându-se că gătește, în speranța că, așteptând mâncarea, copiii ei înfometați vor adormi, scrie BBC, citat de Mediafax.

Cazul a fost descoperit de o vecină a femeii, Prisca Momanyi, care-i auzise pe copii plângând și a anunțat apoi presa.

După ce a fost intervievată de NTV Kenya, văduva a primit bani.

Peninah Bahati Kitsao, care locuiește într-o casă cu două dormitoare fără apă sau electricitate, a descris generozitatea oamenilor ca pe un „miracol".

„Nu am crezut că oamenii pot fi atât de iubitori”, a spus femeia.

Copiii ei, înfometați, nu s-au lăsat înșelați de tentativa mamei lor de a-i păcăli, ci i-au spus femeii că știu că se preface.

Femeia a rămas văduvă anul trecut, când soțul ei a fost ucis.

Kisauni widow “cooked" stones for her children as a ruse to stop them crying. The mother of eight lost her income due to coronavirus containment measures and was no longer able to feed her children. #NewNormal @Warungu pic.twitter.com/JfPknEWnbM