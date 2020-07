VIDEO Pandemia a afectat și afacerile cu ciuperci

Nici afacerea cu ciuperci nu mai e ce a fost! In pădurile din Harghita, sezonul este mai slab ca niciodată, spun cei care le culeg. In plus, pandemia a afectat industria HORECA, cea de la care venea cea mai mare cerere.

Sute de harghiteni cutreieră pădurile în căutare de hribi şi gălbiori,

De la începtul lunii iulie, familii întregi ies la cules de ciuperci pe care le predau apoi centrelor de achiziţie pe bani buni. Merg zeci de kilometri prin pădure unde riscă să ajungă în calea urşilor.

Banii primiţi pe ciuperci sunt de multe ori singurele venituri pentru culegători.

Preţul hribilor şi al gălbiorilor variază anul acesta între 10 şi 35 de lei kilogramul, în funcţie de calitate.

Aduse din pădure, ciupercile trebuie triate la centrul de colectare.

În comuna Zetea, mai multe femei sortează gălbiorii din care se vor face murături pentru iarnă.

Anii trecuţi, mii de tone de ciuperci certificate bio din Harghita au fost exportate în Uniunea Europeană sau erau livrate restaurantelor din România.

În această vară cererea este mult mai mică din cauza pandemiei.

Ciupercile de pădure din România sunt căutate în Occident pentru consum, dar şi în industria farmaceutică şi cea a cosmeticelor.