Video | Percheziții de amploare în București și Ilfov: Au fost găsiți bărbații care au dat o spargere la un depozit în Sectorul 3

Marți, 5 aprilie 2022, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, a pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, în București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect furtul de produse electronice dintr-un depozit situat în sectorul 3, fapte săvârșite în luna ianuarie a acestui an.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai multe persoane, pe baza unei înțelegeri prealabile, ar fi pătruns, de mai multe ori în depozit, prin forțarea ușilor, sustragând produse electronice în valoare de aproximativ 140.000 de lei, transmite Poliția Capitalei.

În urma perchezițiilor efectuate, 6 bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 56 de ani, au fost depistați și urmează a fi conduși la audieri.

De asemenea, au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe probe și mijloace de probă, precum și aparatură electronică susceptibil a fi sustrasă din depozitul situat în sectorul 3.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigații Criminale din Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.