VIDEO Pică un cap? Marcel Ciolacu s-a enervat în emisiunea de la România TV, când a auzit ce a zis șeful Poștei

Marcel Ciolacu a făcut o criză de nervi când a auzit ce a declarat șeful Poștei Române, care a spus că mult așteptatele carduri pentru românii săraci vor fi distribuite timp de două luni, ajungând, în anumite cazuri, să fie livrate abia spre luna august.

”Nu poate să vorbească directorul de la Poștă în numele Guvernului. Ar trebui ministrul să îl cheme și să vorbească cu el. Nu pot să comentez eu ce a zis directorul de la Poștă, eu sunt președintele Camerei. ”, a spus plin de nervi și cu tonul ridicat Marcel Ciolacu la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Marcel Ciolacu a anunţat, în premieră, că în coaliţia de guvernare este deja pregătit un al treilea pachet social, în condiţiile creşterii continue şi accelerate a inflaţiei.

„Stiti ca de cand am intrat la guvernare am venit cu doua pachete sociale. Din al doilea pachet 60% s-a mers spre economie, avem cea mai mare crestere economica din Europa. Ca aceasta crestere nu se regaseste in buzunarele romanilor, nu este vina noastra. Va trebui sa venim cu un al treilea pachet si vom veni cat mai curand. Eu as vrea sa se vada cum este impozitarea in toate tarile. In Romania este prea mare impozitarea pe munca. Avem evaziunea fiscala estimata la aproape 10% din PIB. Trebuie modificat sistemul, o reforma a ANAF-ului. De data asta, avem obligatia, tinand cont ca avem o coalitie formata din cele mai mari partide. Aceste lucruri nu pot fi facute decat prin dialog transparent. Avem cel mai mic venit prin impozitare, de la o anumita valoare in sus, din Europa. Am facut o echipa mixta din cele trei partide, sa vina cu solutii in doua saptamani, apoi vom discuta cu sindicatele si cu mediul de afaceri. Este prima data cand vad un guvern care se gandeste si ce facem pe termen mediu, nu doar maine.

Nu aici e discutia, nu vor aparea impozite noi, nu suntem nebuni la cap. Daca cresti intr-o parte, scazi in alta parte, trebuie un echilibru intre impozitarea muncii si cea a capitalului.

Prin deducerile de la impozitarea progresiva s-au dezvoltat state. Si SUA si toate tarile dezvoltate fac astfel de deduceri. Iti maresc impozitul de la 10% la 12%, dar de diferenta asta iti fac deduceri la servicii. La medicale, la gradinite, cheltuieli cu modernizarea casei etc. Asa te imping catre servicii, sa cheltuiesti, sa intre bani in economie.”, a mai spus Ciolacu.

Întrebat dacă introducerea impozitului progresiv înseamnă că cei care au salarii mai mari vor fi taxaţi mai mult, Ciolacu a afirmat: „Cine a spus acest lucru? Aţi văzut la ştiri, la televiziune sau am spus eu acest lucru? Eu nu am ce să vă explic ceva ce nu am spus eu şi nimeni din coaliţie. Eu vă pot explica după ce ministrul de Finanţe vine şi ne face o prezentare. Ce mă deranjează pe mine, dar nu în ceea ce vă priveşte pe dumneavoastră, este că nu încercăm să intrăm într-o normalitate şi să înţelegem că aşa este normal – să vorbim în spaţiul public de aceste lucruri, nu în birouri, ascunşi. Cu toţii ne dorim o ţară ca afară. Atunci trebuie să ne comparăm cu sistemul fiscal din Europa. Nu mergem să ne comparăm totuşi cu o ţară foarte dezvoltată economic, cum sunt Germania sau Franţa, dar încercăm să ne comparăm cu ţări cum ar fi de exemplu Polonia, ţări care au avut cam acelaşi istoric ca şi România”, a completat liderul PSD.