VIDEO Piedone a intrat peste Burduja, în timp ce făcea promisiuni electorale: Cu tot respectul!

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei a susținut o conferință de presă în stradă. Cristian Popescu Piedone, și el candidat la Primăria Capitalei, a intervenit peste Burduja, făcând acuzații la adresa lui Nicușor Dan, care ar tergiversa repararea unei școli cu risc seismic din Sectorul 5.

Burduja a cerut ca Nicușor Dan să clarifice legăturile lui cu Matei Păun, un finanțator al campaniei sale care ar avea legături cu Federația Rusă. Burduja a acuzat că Nicușor Dan a cheltuit milioane de lei ca și candidat indepedent, cerând să clarifice public sursele sale de finanțare.

În timp ce Burduja cerea ca Nicușor Dan să fie transparent, Popescu Piedone a intervenit

Cu tot respectul

Săptămâna trecută, în ipocrizia domniei sale a venit cu candidatul domniei sale la Primăria Sectorului 5. Eu am depus actele pentru proiectul de 6.7 milioane de euro și astăzi am depus autorizația în regim de urgență, acolo e o clădire cu risc seismic. Copiii sunt împărțiți. Am observat că și la registratură sunt oameni care stau doi ani de zile pentru o semnătură.

Popescu Piedone a anunțat recent că finala de la Primăria Capitalei se va da între el și Sebastian Burduja

Burduja vede posibilă o finală între el și Piedone

Eu aș fi de acord cu domnul Piedone. Nu e singurul punct asupra căruia aș fi de acord. Suntem singurii candidați care și-au prezentat un program. Eu am planul pentru București, am văzut că dânsul a venit cu contractul pentru bucureșteni. Despre asta trebuie să fie o campanie, profilul fiecăruia, echipa fiecăruia, soluțiile și programul fiecăruia. Ținând cont de aceste patru criterii, finala este între mine și domnul Piedone. Nu are cum să stea domnul Nicușor Dan. Sunt foarte mulți bucureșteni care se luptă zilnic cu problemele generate de Nicușor Dan și sunt și probleme din mandatul Gabrielei Firea, termoficarea, traficu, nu sunt de ieri, de azi. (...) La alegeri cu ștampila în mână fiecare bucureștean va trece la vot cu ștampila în mână. Fiecare bucureștean trebuie să treacă testul oglinzii, a spus Burduja.