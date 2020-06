VIDEO Plaja și faleza din Mamaia, luate cu asalt de turişti şi constănţeni, de 1 iunie: Unele terase au fost deschise de luni

Plaja din Mamaia a fost luată cu asalt de turişti şi constănţeni, luni, în prima zi a celei de-a doua etape de relaxare a măsurilor impuse de pandemia de coronavirus, chiar dacă vremea nu a fost foarte prietenoasă. Unele terase din staţiune s-au deschis, respectând normele impuse autorităţi, dar cele mai multe se află în amplu proces de amenajare. Potrivit hotelierilor, turiştii au fost circumspecţi în a veni la mare în această perioadă, având în vedere că nu ştiu unde vor mânca, dar speră ca numărul turiştilor să fie mai mare, după 15 iunie. Oricum, se aşteptau la o avalanşă de rezervări la 1 iunie, lucru care nu s-a întâmplat, anunță news.ro.

Staţiunea Mamaia a prins viaţă, luni, după ce s-a intrat într-o nouă etapă de relaxare, fiind deschise plajele şi terasele. Sute de turişti şi de constănţeni au mers în Mamaia, unii au ales să se plimbe pe faleză, alţii pe malul mării, alţii au făcut sport.

Oamenii erau în grupuri, fie din aceeaşi familie, fie rude sau prieteni, însoţiţi de copii sau de animale de companie. Foarte puţine persoane care se plimbau, luni, în Mamaia purtau mască sau evitau aglomeraţia.

Mulţi dintre cei care s-au aflat luni în Mamaia au ales să facă sport. Oamenii alergau, mergeau cu bicicleta sau cu rolele pe pista special amenajată din staţiune, sau jucau badminton pe plajă.

O mare parte acelor care au ales Mamaia pentru prima zi a relaxării ar fi vrut să facă plajă. Vremea însă nu a ţinut cu ei. Au fost perioade cu soare şi perioade cu nori, vântul bătea mai tare în preajma mării, aşa că cei mai mulţi au rămas îmbrăcaţi pe plajă, bucurându-se de aer, de briză, de soare şi de apa mării.

Nu chiar toţi s-au lăsat intimidaţi de vremea capricioasă. Un tănăr din Bucureşti s-a arătat decis să facă prima baie din acest an: “Nu cred ca apa este aşa rece. Am venit cu câţiva prieteni şi rămânem câteva zile. Am fi vrut să mergem în cluburi, dar nu ştiu dacă sunt deschise”.

Un cuplu, tot din Capitală, a venit special să vadă marea: “Noi veneam la mare de 1 Mai, dar dacă anul acesta nu s-a putut am vrut să venim când se poate. Am ajuns dimineaţă şi plecăm pe seara. Ne plimbăm pe plajă, facem poze. E foarte multă lume, într-un fel ne aşteptam să fie aşa. Nu ne este teamă de Covid, suntem atenţi, ne protejăm”.

Plajele şi terasele, în plin proces de amenajare

Angajaţii firmelor care au închiriat sectoarele de plajă lucrau de zor să aşeze şezlongurile conform reglementărilor stabilite de autorităţi. Fiecare şezlong era spălat înainte de a fi aşezat pe plajă.

În unele zone de plajă au fost deja montate umbrelele, dar acestea nu erau desfăcute pentru a nu fi distruse de vânt. În alte zone, administratorii plajelor aşteaptă să se potolească vântul pentru a le monta.

Câţiva operatori de plajă au reuşit să aşeze şezlongurile la distanţa solicitată de autorităţi, dar cei mai mulţi erau în plină operaţiune, ei sperând ca în câteva zile totul să fie gata pentru turişti.

Şi pentru amenajarea teraselor se lucrează încă de zor la Mamaia. Muncitorii curăţau scaunele şi le aşezau, încercând să respecte distanţa recomandată.

Puţine terase au fost efectiv pregătite pentru a fi deschise de la 1 iunie, în special cele din centrul staţiunii. Mesele au fost aşezate la doi metri, erau cel mult patru persoane la fiecare masă, iar chelnerii purtau măşti şi mănuşi.

La una dintre terasele deschise se formase coadă de aproximativ 10 persoane. Oamenii aşteptau să se elibereze o masă pentru a intra.

Cei care nu doreau să stea la coadă pentru a mânca la terasă puteau alege să cumpere pizza, preparate din bucătăria mexicană, clătite sau îngheţată de la magazinele de fast-food aflate în apropiere.

Chiar şi în centrul staţiunii Mamaia cele mai multe terase sunt în continuare închise, iar la unele nu există niciun semn de redeschidere. Pe geamul uneia dintre terasele din zona centrală era chiar un anunţ care spunea că spaţiul respectiv este de închiriat.

Staţiunea a prins, însă, viaţă, chiar dacă nu a fost aglomeraţia din alţi ani.

Cele mai multe magazine de haine sau de suveniruri din Mamaia s-au deschis, angajaţii au delimitat zonele unde să stea clienţii, dar aceştia nu se înghesuiau să intre şi preferau să stea cât mai mult timp în aer liber.

Parcările, cu precădere cele din centrul staţiunii, erau pline, şi pe lângă maşinile constănţenilor mai puteau fi observate autoturisme din zone apropiate litoralului, cum ar fi Bucureşti, Ilfov, Tulcea, Galaţi sau Brăila.

Prim-vicepreşedinte FPTR: Bâlbâiala autorităţilor a făcut ca turiştii să fie circumspecţi

Prim-vicepreşedintele executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoş Răducan, a declarat pentru News.ro că turiştii sunt circumspecţi în a veni pe litoral în această perioadă.

“Bâlbâiala autorităţilor care nu au dat nişte date concrete privind deschiderea, un plan de măsuri care s-a dat cu 12 ore înainte, a făcut ca turiştii să fie circumspecţi în a-şi face rezervări. Până la data de 29 de februarie vânzările au fost cu 26 la sută mai mult decât anul trecut în aceeaşi perioadă. Apoi nu prea s-au mai făcut rezervări. Şi această bâlbâială, această întârziere, faptul că nu a existat un calendar de deschidere i-a făcut pe turişti să fie circumspecţi. Mă aştept ca de săptămâna viitoare să fie mai interesaţi. Acum, nici nu ştiu unde ar putea să mănânce, câte terase sunt deschise. Mulţi hotelieri aşteaptă data de 15 iunie când se mai ridică din restricţii pentru a putea deschide în mod civilizat, să poată mânca turiştii eventual în cadrul restaurantului”, a spus Dragoş Răducan.

El a precizat că este complicat pentru hotelieri să servească masa în sistem de room service, iar pentru un turist ar fi o aventură să încerce să găsească o terasă deschisă în staţiune.

“Este incomod să deschizi în această perioadă, în primul rând în ceea ce priveşte masa. E complicat să serveşti prânzul şi cina la cameră şi să pleci turist într-o aventură să încerci să găseşti o terasă deschisă care să te primească. Eu unul nu aş face aşa ceva, aş aştepta data de 15 iunie să se deschidă mai multe terase”, a precizat prim-vicepreşedintele executiv al FPTR.

El a menţionat că au fost turişti care au venit la mare de 1 iunie, dar nu foarte mulţi.

“Sunt şi unii care au vrut neapărat să vină la mare şi au fost hoteluri care i-au primit fără masă sau cu masa în sistem room- service, dar nu cred că nu sunt foarte mulţi”, a explicat Dragoş Răducan.

El a mai afirmat că începe să aibă îndoieli în privinţa afirmaţiilor că turismul intern va merge foarte bine vara asta, având în vedere că se aştepta ca din data de 1 iunie să fie o avalanşă de rezervări pe care nu a văzut-o.