VIDEO - Plan pentru anticipate în CEX PSD / Ciolacu: Guvernul să nu pună localele în aceeași zi cu Bacalaureatul

Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, dupa sedinta CEX din Parlament, ca mai multi lideri ai partidului s-au exprimat in sedinta ca nu se tem de alegeri anticipate, ca formatiunea are un plan inclusiv pentru acest scenariu si ca are o singura „recomandare” pentru guvern, sa nu stabileasca data alegerilor locale in aceeasi zi cu Bacalaureatul.

Niciun coleg nu a spus ca PSD trebuie sa se teama de alegeri. E normal sa avem aceste discutii (despre anticipate), o strategie si un plan al partidului (...) Am luat in discutie cum e normal, toate variantele, suntem pregatiti pentru toate variantele.

PSD nu se teme de niciun fel de alegeri. Calendarul (alegerilor locale) e atributul guvernului. O singura recomandare pentru Guvern inainte sa dea hotararea cu data alegerilor, sa aiba grija sa nu le puna in aceeasi zi cu Bacalaureatul, cred ca suficient am rascolit vieti.

Despre o intelegere cu Ludovic Orban: Ce sa discute cu mine ca premier demis? E o mascarada. Cum pot avea eu intelegere cu dl Orban? In primul rand pe cine reprezinta? Ce sa vorbesc cu dl Orban? Dvs ati face intelegeri cu un om intr-o astfel de situatie?

Despre inceperea procedurilor parlamentare pentru votul de învestitură a Guvernului Orban II: Vom hotari in PSD cum vom proceda in ziua votului, dar nu am niciun drept sa intretrup calendarul parlamentar.