VIDEO | Ploaie în deșert: Arabii au reușit să 'însămânțeze norii'

Autorităţile mai multor ţări din Golf au informat populaţie să se protejeze de ploile torenţiale intenţionat provocate pentru a echilibra situaţia meteo în regiuni foarte calde şi aride.

În Emiratele Arabe Unite, ploile torenţiale au căzut în toată ţara, în special în oraşele Dubai şi Abu Dhabi.

Ploile au fost provocate de tehnologia de „însămânţare a norilor”, o practică folosită de autorităţi pentru a creşte cantitatea de ploaie.

O ploaie torenţială a căzut peste vastul regat deşertic al Arabiei Saudite, inclusiv asupra pelerinilor aflaţi în oraşul sfânt Mecca.

Apărarea Civilă a avertizat că ploi moderate până la abundente vor continua să cadă în mai multe zone.

Fenoneme meteo extreme au avut loc și în Qatar, Kuweit şi Oman.

have u ever seen this kind of rain in the uae i was on my way to dubai lmao LIFE THREATENING SITUATIONS pic.twitter.com/yXAgnWs76d