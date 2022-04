Video| Premierii spaniol Pedro Sanchez şi danez Mette Frederiksen au ajuns la Kiev

Premierul spaniol Pedro Sanchez a sosit, împreună cu omoloaga sa daneză Mette Frederiksen, joi, la Kiev, unde urmează să fie primiţi de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunţă Guvernul spaniol, relatează AFP și news.ro.

”Şeful Guvernului (spaniol) Pedro Sanchez tocmai a sosit la Kiev, unde se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Premierul Danemarcei Mette Frederiksen călătoreşte împreună cu şeful Guvernului”, anunţă Executivul spaniol.

Anunţarea acestei vizite a premierului spaniol, în urma vizitelor altor lideri europeni, după invazia Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie, a avut loc marţi, însă Guvernul spaniol nu a furnizat data exactă, din motive de securitate.

Pedro Sanchez a anunţat miercuri că vrea să-i transmită preşedintelui ucrainean, în această vizită, ”angajamentul neclintit, clar al Uniunii Euroepne (UE)” şi al Spaniei ”în favoarea păcii”.

Spania va continua să acţioneze în favoarea păcii în Ucraina, însă va continua,totodată să trimită ”tot ajutorul umanitar şi militar” necesare şi să garanteze ”primirea pe tertoriul nostru” a refugiaţilor ucaineni, anunţa el.

Spania a primit 134.000 de ucraineni, iar 64.000 dintre aceştia au obţinut o protecţie provizorie - constrând în cazare şi permis de muncă.

Madridul a trimis în Ucraina 12 avioane cu ”sute de tone” de armament şi material umanitar la bord, anunţa luni ministrul spaniol al Apărării Margarita Robles.

Pedro Sanchez a anunţat luni redeschiderea ”în câteva zile” a Ambasadei Spaniei la Kiev, care a fost închisă la o zi după lansarea ofensiveiruse, din motive de securitate.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY