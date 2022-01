VIDEO - Președintele ANPC, Mihai Culeafă, despre facturile la energie: 'Doi mari operatori nu au aplicat plafonarea sau compensarea'

Șeful ANPC, Mihai Culeafă, a declarat miercuri, la Guvern, că în urma controalelor s-au depistat nereguli la facturile emise cetățenilor în domeniul energiei. El a spus că persoanele care se consideră păcălite pot suna la numărul 091.95.51 deschis la ANPC.

„In urma reclamatiilor consumatorilor si a sesizarii publice facute de dl ministru al energiei, in 6 ianuarie am demarat controale la toti furnizorii de energie electrica si gaze. Pana in momentul de fata au fost controlati 37 de operatori economici cu unul sau mai multe puncte de lucru in toata tara unde au fost depistate neconcordante legate de legea de compensare si plafonare a preturilor. As vrea sa dau doua exemple relevante. Doi mari operatori economici au emis facturi pe noiembrie fara a aplica plafonarea sau compensarea preturilor, mentionand faptul ca au intarziat normele de aplicare a legii. De asemenea, au calculat noile preturi pornind de la valoarea lor fara TVA. Sa propus incetarea de practici comerciale incorecte in acest caz. Controalele se vor intensifica in toata tara la absolut toti furnizorii.

Am constatat ca o intrebare frecventa a consumatorilor este ce facem atunci cand primim o factura neconforma. In primul rand ne adresam furnizorului respectiv pentru a solutiona pe cale amiabila acest litigiu. Acolo unde nu exista intelegere, consumatorul se poate adresa ANPC si va primi un raspuns cu celeritate.

Operatorii economici care incalca legea risca de la avertisment pana la amenda de 50.000 de lei si masuri complementare de refacere a facturilor”, a declarat Culeafă.