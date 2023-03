VIDEO - Prima jandarmeriță cu origini 100% chineze, mesaj pentru femeile de pretutindeni: Nu uitați că diferențele vă fac speciale

Prima jandarmeriță cu origini 100% chineze a ținut să transmită un mesaj tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie.

Născută în urmă cu 25 de ani din părinți chinezi, ea a fost adoptată încă de la naștere de o familie de români, singura sa legătură cu China fiind gastronomia.

„Din cauza aspectului meu diferit am fost nevoită să învăț să tolerez diferite glume sau răutăți venite din partea diferitelor persoane, dar asta nu a făcut decât să mă ambiționeze mai tare, să muncesc mai mult, să-mi stabilesc obiective mărețe. Nu contează aspectul nostru ori naționalitatea atunci când avem un vis. Eu am crezut în visul meu și am muncit mult pentru el, așa că, La mulți ani doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni și nu uitați că diferențele vă fac speciale” a fost mesajul postat pe pagina de facebook a Jandarmeriei Române.

Cristina s-a născut din părinți chinezi, dar a fost adoptată, încă de la naștere, de o familie de români. Părinții biologici locuiesc în China și, în urmă cu 25 de ani, când s-a născut Cristina, se aflau în România, mai exact în Galați, pentru a pune bazele unei afaceri.