VIDEO Primele imagini cu mândria US Navy care se prăbușește la aterizarea pe un portavion

Au apărut primele imagini cu F-35C, un avion de luptă stealth cu un singur motor și cel mai nou avion din flota US Navy, care s-a prăbușit luni lângă portavionul USS Carl Vinson în timpul operațiunilor de rutină, a anunțat Marina, citată de CNN.

O imagine de pe rețelele de socializare arată un F-35C al Marinei SUA în Marea Chinei de Sud.

Avionul de război de 100 de milioane de dolari a lovit puntea de zbor a portavionului de 100.000 de tone și apoi a căzut în apă în timp ce pilotul s-a catapultat, au spus oficialii Marinei.

Pilotul și șase marinari de la bordul navei Vinson au fost răniți.

USS Carl Vinson, USS Abraham Lincoln şi grupurile lor aeronavale au început duminică o serie de manevre în Marea Chinei de Sud, unul dintre principalele puncte de fricţiune dintre chinezi şi americani în regiune.