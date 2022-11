VIDEO - Primele imagini cu partea avariată a gazoductului Nord Stream 2

Presa din Danemarca a publicat primele imagini video cu partea avariată a gazoductului Nord Stream 2, imagini pe care le redăm mai jos.

Vă reamintim că exploziile de origine necunoscută de luna trecută au provocat patru scurgeri de gaze din conductele Nord Stream 1 şi 2 din Marea Baltică - două în apele suedeze şi două în cele daneze.

Gazele naturale compuse în mare parte din metan s-au scurs rapid, deşi prin niciunul din gazoducte nu se efectuau transferuri în momentul respectiv, în contextul confruntării energetice dintre Uniunea Europeană şi Rusia.

Mulţi analişti au argumentat că exploziile au fost intenţionate, iar unii au afirmat că ar putea fi o acţiune a Rusiei.

Moscova a dezminţit implicarea în incident şi a sugerat că Statele Unite ar fi avut cel mai mult de câştigat de pe urma unui atac împotriva infrastructurii energetice.

