VIDEO Prinţul William le-a urat succes lui Gareth Southgate şi Harry Kane şi le cere să aducă trofeul 'acasă'

Prinţul William, preşedintele de onoare al Federaţiei Engleze de Fotbal (FA), le-a transmis succes selecţionerului Gareth Southgate şi jucătorului Harry Kane şi le cere să aducă trofeul "acasă", după finala Angliei cu Italia, de la Euro-2020, potrivit news.ro.

"Gareth, Harry, ceilalţi membri ai echipei, vă urez mult succes. Ce performanţă! Suntem foarte entuziasmaţi. Toată ţara este alături de voi. Aduceţi trofeul acasă", spune prinţul William în mesajul transmis naţionalei Angliei.

Prinţul William este aşteptat la finala de pe Wembley, de la ora 22.00, şi tot duminică va fi prezent şi la finala de la Wimbledon, dintre Novak Djokovici şi Matteo Berrettini.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl