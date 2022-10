Video | Propagandist rus îi atacă pe rușii care nu vor să meargă la război: „Ești putreziciune, gunoi! Dumnezeu știe cum să-i urască pe cei ca tine, să-i ardă!

Un propagandist rus a avut o izbucnire nervoasă la adresa rușilor care refuză să meargă pe front în Ucraina. El a spus că în timp ce unii conaționali își dau viața pe front pentru Rusia și pentru popor, alții sunt indiferenți la acest act de sacrificiu și refuză să-și arate dragostea față de patrie mergând ei înșiși la război. Propagandistul l-a adus și pe Dumnezeu în discuție.

Boris Korcevnikov, prezentator de televiziune și actor, a deplâns faptul că unii ruși nu știu să-și iubească țara și familia, „care este Biserica” și care învață dragostea față de aproape.

„Un soldat rus merge la luptă să moară pentru tine! Privește-l cum moare pentru tine! Privește-l! Și-a dat viața pentru tine!”, a continuat el.

Korcevnikov i-a criticat apoi dur pe cei care nu-și iubesc patria, în vreme ce alții își dau viața pentru ea: „Dacă nu-ți schimbi atitudinea față de țara ta, ești o cauză pierdută, ești un nimic, un zero! Nici nu are rost să te învețe cineva patriotismul și iubirea de semeni, că ești putreziciune, gunoi!”, a zbierat el, în timp ce în spatele lui, pe perete, se văd mai multe icoane.

Propagandistul a susținut apoi că Dumnezeu îi va distruge pe cei care nu-și iubesc țara: „Dumnezeu știe cum să-i urască pe cei ca tine, cum să-i distrugă, să-i ardă! Citește Scriptura și privește-ți viața. Dumnezeu știe ce să facă cu cei ca tine!”.

Numărul rușilor care au fugit din țară de frica trimiterii pe front nu este cunoscut, dar estimările variază între 600.000 și 1.000.000.

Unii au ales să plece în Europa, dar numărul lor e tot mai mic deoarece statele vecine au ales să-și închidă granițele cu Rusia.

În paralel, ucrainenii au lansat o linite telefonică specială pentru rușii care nu vor să lupte și-i îndeamnă să se predea ca să nu-și piardă viețile pentru ambițiile lui Vladimir Putin.

Cel mai recent caz intens mediatizat este cel al unor ruși care au ajuns cu o barcă până în Alaska și au cerut azil politic în Statele Unite, anunță b1tv.ro.

