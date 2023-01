Video | Protest la Moscova: Noua ambasadoare SUA la Moscova, huiduită în timp ce intra în MAE rus

Noua ambasadoare a Statelor Unite în Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduită luni de o mulţime de oameni care scandau sloganuri antiamericane în timp ce aceasta intra în sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-şi prezenta acreditările diplomatice, relatează Reuters.

Grupul de protestatari ţinea pancarte scrise de mână pe care erau mesaje critice la adresa Washingtonului. "Tancurile voastre ucid civili", scria pe una dintre pancarte, în condiţiile în care tancurile americane anunţate de Washington ca ajutor pentru Ucraina nu au ajuns încă la Kiev, livrarea lor fiind posibilă abia peste câteva luni.

Protestele în Rusia - în special pe teme legate de război - sunt efectiv interzise, dacă nu au sprijinul autorităţilor, menţionează Reuters.

Relaţiile dintre Washington şi Moscova sunt aproape de minimul istoric. Statele Unite au răspuns la invazia Rusiei în Ucraina prin furnizarea de armament către Kiev - care va include în curând tancuri de luptă - şi prin impunerea unei serii de noi sancţiuni economice, toate acestea în colaborare cu aliaţii occidentali.

Deşi au existat ocazional discuţii diplomatice, inclusiv schimburi de prizonieri în urma cărora au fost eliberaţi americanii Trevor Reed, fost puşcaş marin, şi vedeta baschetului american Brittney Griner, contactele la nivel înalt între cele două părţi au fost rare.

Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov i-a spus ambasadoarei Tracy că se aşteaptă să respecte principiul de a nu se amesteca în afacerile interne ale Rusiei, a relatat agenţia de ştiri de stat RIA Novosti.

"Ambasadoarea Tracy se concentrează pe menţinerea dialogului între capitalele noastre într-un moment de tensiune fără precedent, pe protejarea intereselor cetăţenilor americani deţinuţi în Rusia şi pe susţinerea legăturilor dintre popoarele american şi rus", a transmis Ambasada SUA.

