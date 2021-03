VIDEO - Marcel Ciolacu îl critică pe Valeriu Gheorghiță / PSD ar putea prezenta un proiect alternativ de PNRR

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, după o ședință informală a conducerii partidului la Sâmbăta de Sus (Brașov), că formațiunea ia în calcul să prezinte un proiect alternativ de Plan Național de Redresare și Reziliență, așa cum a procedat la legea bugetului de stat.

„Am avut un BPN informal in care am luat o singura decizie, aceea de a apara Programul National de Redresare si Rezilienta sa nu fie transformat intr-o noua anexa 7.03 sau alt HG de alocare a fondurilor discretionar doar catre anumite autoritati ale administratiei locale. Vom folosi toate parghiile legale pentru apararea PNRR. Foarte multi romani pleaca in strainatate din sud si din Moldova, trebuie sa investim in toate zonele, PNRR nu este planul Citu sau Orban, este plan national al Romaniei. Colegii au venit cu ideea sa prezentam noi un PNRR alternativ”, a declarat liderul PSD.

Ciolacu s-a referit si la dozele de vaccin AstraZeneca asupra carora planeaza semne de intrebare.

„Consideram ca atitudinea premierului si a ministrului Sanatatii nu este o atitudine normala in plina pandemie, este inacceptabil sa se certe zilnic, sa-si aduca acuzatii zilnice, e anormal sa se continue cu aceste minciuni, cu dezinformari legate de loturile de vaccin din Romania cand parlamentari si primari au fost vaccinati cu aceste loturi, iar coordonatorul campaniei de vaccinare sa spuna ca nu a fost in Romania acest lot este inacceptabil”, a declarat liderul PSD.