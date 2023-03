Video| Queen şi Adam Lambert vor susţine din nou Turneul Rhapsody în America de Nord

Rockerii britanici Queen şi cântăreţul american Adam Lambert au anunţat vineri că vor organiza din nou Turneul Rhapsody, actualizat şi extins, în America de Nord, după patru ani de la primul show, relatează Reuters.

Chitaristul Brian May, bateristul Roger Taylor şi Adam Lambert au anunţat că se vor întoarce în toamnă în regiunea unde au lansat prima dată turneul în 2019, potrivit Agerpres.

Turneul Rhapsody, cu 14 concerte, va începe pe 4 octombrie în Baltimore şi se va încheia în Los Angeles, pe 11 noiembrie.

"A evoluat, aşa aş descrie eu. Am fost tentat să numesc asta "Turneul Rhapsody accelerat" pentru că este puţin diferit de ceea ce aţi văzut data trecută", a declarat Brian May pentru Reuters, într-un interviu comun cu Taylor şi Lambert.

"Am fost în toată lumea cu el. S-au întâmplat tot felul de chestii. Cântece diferite, producţie diferită. Adăugăm mereu lucruri noi. Deci, acum te uiţi la el şi este greu de recunoscut faţă de modul în care a început", a mai spus el.

Noul show are loc după turneul din Marea Britanie şi Europa de anul trecut şi va include piese clasice ale trupei Queen, precum "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" şi "Somebody To Love" pe un fundal de efecte speciale uimitoare.

"Ne place să încercăm şi să introducem diferite melodii, printre hiturile trupei, doar pentru a ne menţine fresh şi pentru a da spectacolului puţin mai multă profunzime. Nu va mai fi la fel cum l-au văzut oamenii înainte", a afirmat Taylor.

Chitaristul Brian May, în vârstă de 75 de ani, membru fondator al trupei Queen, a fost înnobilat de regele Charles al III-lea al Marii Britanii în cadrul unei ceremonii organizate săptămâna trecută la Palatul Buckingham.

Muzicianul a primit titlul de cavaler pentru contribuţiile în domeniul muzicii şi al acţiunilor caritabile. A participat la ceremonie alături de soţia sa, Anita Dobson, o fostă vedetă din distribuţia longevivului serial de televiziune britanic ''EastEnders''.

"Am avut numeroase contacte cu regele Charles de-a lungul anilor, aşa că a fost plăcut să-l întâlnesc, am avut o mică discuţie simpatică", a declarat May, adăugând că monarhul l-a întrebat despre genunchii săi atunci când i-a cerut să se aplece ca parte a ceremoniei.