VIDEO Raed Arafat are încredere în sistemul sanitat, în fața tulpinii africane: Dacă va crește, vom reactiva ce am avut atunci când era un număr mare de cazuri

Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, sâmbătă, despre capacitatea sistemului sanitar de a face față noii tulpini Omicron din Africa.

"Pregătirea pentru următorul val oricum se face. Nu stăm liniștiți, chiar dacă suntem în scădere. Sunt și alte soluții, sunt convins că se lucrează asupra lor.

Capacitates, modul în care vom reacționa, încercăm să păstrăm ce am avut. Dacă va crește, vom reactiva ce am avut atunci când era un număr mare de cazuri.

Acum 2 zile am dat ordin să se retragă mașinile de la SMURD care au ajutat în București. Oricând putem să revenim și să reactivăm aceste mecaniste", a spus Raed Arafat.

"Prioritatea trebuie să fie corelată, că am avut de suferit. România a vut acces la vaccin din decembrie 2020. Am avut probleme pentru că nu ne -am vaccinat și, din păcate, nu am luat măsuri în timpul verii. Au fost și evenimente, nu are rost să ne întoarcem la ele. Transmiterea a fost accelerată", a completat și Alexandru Rafila.