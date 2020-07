VIDEO Raed Arafat, replică la atacul lui Cheloo: 'Eu nu pot, ca individ, dacă decid să nu respect regulile, să mă duc și să pun în pericol pe alții'

Raed Arafat denunţă aşa-zise campanii organizate împotriva măsurilor oficiale de limitare a efectelor pandemiei. Secretarul de stat vorbeşte despre vedetele care critică măsura purtării măştii, susţinând că aceste persoane încurajează un comportament periculos. Reacţia vine două zile după ce Cheloo, solistul trupei Paraziţii, a anunţat că refuză să poarte "botniţa lui Arafat".

"Din momentul în care am început să luăm măsuri de relaxare, de atunci noi am spus că ele pot fi compensate cu măsurile de protecție individuală - mască, igienă în continuare, neparticipare la activități în zone aglomerate, respectarea regulilor la locul de muncă, în transportul în comun. Din păcate, în ultima perioadă am văzut o intensificare a campaniilor realizate de personaje cunoscute, chiar de vedete care vin și îi contrazic pe cei care recomandă aceste lucruri , care încearcă să spună că portul măștii poate să fie refuzat, în ideea că este libertatea fiecărei persoane să refuze (...) Altul acuză că noi punem oamenii să poarte mască pentru că sunt interese financiare în spate. Și una dintre cele mai importante modalități de a convinge tinerii să nu poarte mască a fost asimilarea ei cu sclavia. Toate aceste lucruri au făcut să influențeze o parte dintre oameni, o parte din grupurile țintă. Aceste campanii sunt organizate bine, nu sunt făcute de o persoană sau alta se vede că sunt organizate", a declarat la TVR, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Aceste opinii sunt văzute, potrivit lui Raed Arafat, numai din punctul de vedere al individului, sunt considerate drepturi ale individului, dar aici este vorba despre impactul pe care îl are un individ asupra celorlalți, asupra comunității.

"Eu nu pot, ca individ, dacă decid să nu respect regulile, să mă duc și să pun în pericol pe alții, care nu știu că eu sunt infectat, că eu sunt simptomatic și ei pot să devină victimele mele în final și unii dintre ei, după procentele pe care le vedem, pot ajunge la Terapie Intensivă și poate unii chiar să-și piardă viața", a subliniat Raed Arafat.

Soluția este, în opinia secretarului de stat, reglementarea legală care să permită autorităților să ia măsuri.