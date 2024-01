VIDEO - Războiul din Ucraina aduce pe câmpul de luptă mercenari din Somalia, India și Siria (oficial ucrainean)

„Canalele ruse Telegram au publicat un videoclip care arată mercenari străini din Somalia, India și Siria care luptă în Ucraina de partea Rusiei.

„Apărătorii ucraineni au capturat un mercenar din Somalia lângă Avdiivka, informează Armiya TV.

S-a predat împreună cu rușii. Avea un pașaport al Somaliei și abia înțelegea rusă sau ucraineană. La fel ca alți mercenari, a mers să lupte pentru bani. A ajuns în prima linie la sfârșitul lunii decembrie și s-a predat ca prizonier la începutul lunii ianuarie”, a transmis consilierul Ministerului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko.

Deputații din regiunea rusă Tula au înaintat un proiect de lege către Duma de Stat ce prevede ca străinilor cu cazier judiciar să li se permită să servească în forțele armate ale Rusiei, a informat agenția de știri de stat TASS la 12 ianuarie, potrivit Kyiv Independent. Legislatorii regionali au organizat vineri o ședință extraordinară a Dumei regionale din Tula pentru a susține în unanimitate proiectul de lege care ar permite cetățenilor străini cu cazier judiciar să încheie contracte cu Forțele Armate ale Rusiei. Legislația urmează acum să ajungă la Duma de Stat, camera inferioară a Adunării Federale a Rusiei.

Într-o notă explicativă, autorii proiectului de lege nu au făcut distincție între gravitatea infracțiunilor comise, menționând că, în conformitate cu legislația actuală, cetățenii ruși care au comis infracțiuni de gravitate variabilă pot servi în armată. Proiectul de lege, care stabilește termenul limită de punere în aplicare pentru 1 martie, este cea mai recentă încercare a Rusiei de a mobiliza recruți străini pentru a lupta în Ucraina, în timp ce face eforturi să suprime sentimentele interne anti-mobilizare, notează Kyiv Independent.

