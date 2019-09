VIDEO Răzvan Cuc este gata să își mute biroul pe autostradă: 'La sfârşitul acestui an vom putea circula'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a revenit vineri, aşa cum a anunţat cu o zi înainte, la precedenta vizită, pe şantierul Autostrăzii Sebeş-Turda, loturile 1 şi 2, între Sebeş şi Aiud, după ce a constatat, după cum a afirmat, că prezenţa sa le dă o "doză de energie suplimentară" constructorilor.

"Aşa cum am promis, astăzi (vineri - n.r.) sunt, din nou, pe şantierul de la lotul 1 Sebeş-Turda, la nodul de la Sebeş. Am inspectat mai de dimineaţă şi lotul 2. Aşa cum am promis, voi sta pe aceste şantiere astfel încât să mă asigur că, aşa cum ne-a promis constructorul, la sfârşitul acestui an vom putea circula pe lotul 1, de la Sebeş-Turda. Se lucrează şi la terasamente, şi la structuri, dar, încă odată, este loc de mai bine şi, tocmai de asta: am văzut că aceşti constructori s-au obişnuit ca, în momentul în care vin pe şantier, le dau o doză de energie suplimentară şi se mobilizează mult mai bine, a declarat ministrul Transporturilor, informează agerpres.ro.

Răzvan Cuc a adăugat că "dacă asta e cheia succesului pentru a finaliza toate loturile de autostrăzi din România la timp", atunci o să fie tot timpul pe câte un lot de autostradă, să vadă cum se lucrează, chiar dacă asta va însemna că va rămâne în biroul de la minister doar o zi sau două zile pe săptămână, cât va fi şedinţa de guvern şi pentru a mai rezolva câteva probleme administrative.

"O să dau mai multe sarcini la secretarii de stat, la cei care vor să se implice cu adevărat în munca ministerului şi voi sta pe şantier ca să mă asigur că loturile pe care le-am promis că se vor închide în acest an şi care mi-au fost promise de către constructori, să mă asigur că vor deveni realitate pentru români", a conchis ministrul Cuc.

Pe lotul 1, acolo unde s-a întâlnit vineri ministrul cu jurnaliştii, erau pe şantier, potrivit antreprenorului italian, în jur de 200 de utilaje.

Răzvan Cuc a fost şi joi pe şantierul Autostrăzii Sebeş - Turda, pe cele două loturi aflate încă în construcţie, 1 şi 2, între Sebeş şi Aiud, pentru a vedea exact cum se mobilizează antreprenorii în punctele critice, menţionând că progresul fizic este de 77%, respectiv 64%.

"Aşa cum am promis săptămâna trecută, am spus că două zile voi sta pe loturile 1 şi 2 de la Sebeş -Turda. (...) i-am lăsat pe ei (antreprenori - n.r.) să văd cum evoluează, dar acum, (...), o să încep să le spun exact la ce puncte să lucreze, pentru că trebuie să se concentreze acolo unde sunt anumite lipsuri, ca să putem deschide acest lot (1 - n.r.), aşa cum şi-a asumat constructorul, la sfârşitul anului. Urmează ziua de mâine (vineri - n.r.) să o petrec aici pe şantier, să văd exact cum se mobilizează în punctele critice de care depindem pentru a termina lucrările în termenele anunţate", a declarat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a subliniat că vrea să vadă cum că se lucrează la aceste puncte astfel încât lotul 1 să poată fi dat în circulaţie, aşa cum s-a mai spus, până la sfârşitul acestui an.

"Voi veni în fiecare săptămână, atâta timp cât îmi permite programul (...). Lotul 2 a avansat destul de mult în ultima lună, undeva cu 6 procente. Deci, lucrurile s-au mişcat, constructorul a înţeles foarte bine mesajul. Se lucrează şi pe lotul 1", a mai spus, joi, Cuc.

Loturile 3 şi 4 ale autostrăzii au fost date în circulaţie anul trecut.

Săptămâna trecută, ministrul Cuc a anunţat că intenţionează să fie prezent pe şantier săptămânal, câte două zile, deoarece a constatat că, în prezenţa sa, se "animă" lucrurile.