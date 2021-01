VIDEO Valeriu Gheorghiță, despre vaccinul livrat în cutii de pizza la Slobozia: Nu are importanță, este nerelevant. Important este să se respecte lanțul de frig

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți, despre faptul că la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, vaccinul anti-COVID a ajuns în cutii de pizza, că acest lucru nu are importanță și nu afectează siguranța vaccinului.

Initial, la auzul stirii, Valeriu Gheorghită s-a amuzat.

„Nu stiu de aceasta situatie. Cutiile care sunt livrate de producator sunt asemanatoare unei cutii de pizza, intr-adevar, dar contin cele 195 de flacoane. Este doar o intamplare sa semene foarte mult cu o cutie de pizza, asa sunt ele livrate. Un pachet contine 5 astfel de cutii, ceea ce inseamna aproximativ 5.000 de doze”.

După ce jurnaliștii i-au atras atenția că există poze de la fața locului și chiar sunt cutii de pizza, oficialul a spus ca nu are importanta si nu afecteaza calitatea vaccinului.

„Am inteles, va cred, nu stiam acest aspect, dar cred ca acest lucru nu are importanta, adica nu are legatura cu siguranta in care sunt transportate, este doar o modalitate in care sunt separate acele doze din pachetul initial, important este sa se respecte lantul de frig, ele nu sunt transportate efectiv in cutii de carton, ci in cutii frigorifice si acest lucru se poate proba in orice moment, este o datorie a noastra (...) Important este sa se respecte lantul de frig si e mai putin important ca acel ambalaj provine dintr-o alta sursa, cred ca asta este nerelevant din punctul meu de vedere”, a declarat coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.

Acesta a precizat că o să se verifice cazul de la Slobozia.