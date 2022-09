Video | Record nedorit în Franța: Un fundal al echipei Nice a fost eliminat pentru un fault comis după 6 secunde de la fluierul de start

Jucătorul francez Jean-Clair Todibo (22 ani), de la echipa de Ligue 1 Nice, a fost eliminat după doar 9 secunde în meciul cu Angers de duminică, pentru un fault cinic asupra lui Abdallah Sima, aflat în situație iminentă de a marca. Statisticienii stabilesc acum dacă este vorba despre un record, transmite Mediafax.

Să fie acesta cel mai rapid cartonaș roșu din istorie, s-au întrebat imediat iubitorii de fotbal. Este foarte posibil, Jean-Clair Todibo fiind pe cale să intre în analele fotbalului.

Angers a dat lovitura de start, lansând un atac rapid, care a surprins apărarea gazdelor. În secunda a șasea a jocului, Todibo a lansat un atac din pateral asupra lui Sima.

Reacția arbitrului Depechy a fost promptă, acordând roșu direct în secunda 9.

În 2017, în Argentina, o intrare pe la spate a fundașului Fernando Tobio, de la Rosario Central asupra unui jucător de la Godoy Cruz, i-a adus acestuia eliminarea, tot după nouă secunde.

La vremea respectivă, statisticienii pomeneau de un record absolut, însă cronometrarea nu este certificată oficial. E cert însă că Todibo a primit cel mai rapid cartonaș de orice fel (roșu sau galben) în Ligue 1, de când compania Opta ține datele statisice ale competiției, din 2006-2007.

Mai târziu în meci, Anger a egalat situația pe teren, când scorule ra 0-1, Boufal fiind la rândul său eliminat pentru cumul de cartonașe.

Jean-Clair Todibo sent off after NINE seconds ????pic.twitter.com/1CnygC0WOr