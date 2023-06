VIDEO - Regele Charles al III-lea: 'Întotdeauna m-am simțit acasă în România!'

Întotdeauna m-am simțit acasă în România, a transmis categoric regele Charles al III-lea, ajuns vineri în România.

„Nu pot să descrie plăcerea pe care o am să vizit România. Vă mulțumesc dvs. pentru cuvintele frumoase și generozitatea arătată. Cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în acastă țară remarcabilă. Când am venit am simțit o legătură profundă cu țara. Regele României era vărul reglui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendentă a familiei britanice. Tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai. Întotdeauna m-am simțit acasă în România.

Am întâlnit români din toate domeniile. Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, în toate domeniile. (...)

România și-a păstrat pădurile, peisajele rurale și modele de agricultură sustenabilă. În continuare aici sunt numeraose specii care au dispărut în Europa sau lume: cu atât mai prețioasă devine. Cu atât mai mult prețuiesc prietenii mei din România”, a spus regele Charles.