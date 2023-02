VIDEO | Regizorul James Gunn, anunță 10 proiecte cinematografice şi de televiziune

Universul cinematografic DC Comics (DCU) se relansează încă o dată. La trei luni de la sosirea în fruntea DC Studios a lui James Gunn şi Peter Safran, cei doi au anunţat marţi seară 10 proiecte cinematografice şi de televiziune menite să concureze succesele Marvel, informează News.ro.

James Gunn, care a semnat „The Suicide Squad” (2021) pentru DC, a dezvăluit ceea ce va fi primul capitol al DCU - intitulat „Gods and Monsters”. Acesta va consta într-un nou film despre Omul de oţel, care se va numi „Superman: Legacy” şi care va fi lansat în iulie 2025.

Acest film, scris de James Gunn, va marca începutul DCU. Aceasta nu este o nouă poveste despre originea lui Superman, ci una în care supereroul încearcă să echilibreze moştenirea sa kryptoniană cu educaţia sa pământeană. Filmul ar trebui să fie inspirat de benzile desenate „All-Star Superman” de Grant Morrison şi Frank Quitely.

Printre alte proiecte figurează şi adaptările „The Authority” de Warren Ellis şi Bryan Hitch, care propune o viziune neidealizată a supereroilor, şi „Supergirl: Woman of Tomorrow” de Tom King şi Bilquis Evely, una dintre cele mai bune relatări contemporane despre acest personaj cheie DC.

De asemenea, este planificată o nouă versiune a lui „Swamp Thing”, despre creatura din mlaştină, la fel ca şi un nou film Batman, „The Brave and the Bold”, care se va concentra pe Cavalerul Negru şi anturajul său, inclusiv pe Robin. Textul scenaristului Grant Morrison va fi principala inspiraţie pentru acest film.

În ciuda acestor noi proiecte, continuarea filmelor „The Batman” cu Robert Pattinson şi „Joker” cu Joaquin Phoenix nu au fost anulate. „Joker: Folie à Deux”, anunţat pentru 2024, şi „The Batman Part II”, programat pentru 2025, vor fi filme independente ale căror intrigi nu se vor intersecta cu cele ale DCU.

Un alt proiect de film cu Superman, produs de J.J. Abrams şi scris de Ta-Nehisi Coates, este încă în lucru. Henry Cavill, care l-a interpretat timp de zece ani, nu va relua rolul, aşa cum a anunţat anterior.

În conformitate cu succesul lui „Peacemaker”, James Gunn plănuieşte programe de televiziune pentru platforma HBO Max, inclusiv un serial animat „Creature Commandos”, inspirat dintr-o carte de benzi desenate din anii 1980 în care creatura Frankenstein, un vârcolac şi o trupă de vampiri se aliază împotriva naziştilor.

Au fost anunţate şi serialele despre Amanda Waller (cu Viola Davis), care a fost văzută în cele două părţi din „Suicide Squad” şi „Green Lantern”. Un serial prequel pentru Wonder Woman, „Paradise Lost” şi un altul dedicat unui erou necunoscut, „Booster Gold”, sunt în programul DC.

În 2014, Warner Bros. şi DC Comics încercaseră, fără succes, să creeze un univers cinematografic care să concureze cu cel al Marvel. Potrivit presei americane, inclusiv Variety, proiectul lui James Gunn, susţinut de o armată de scenarişti, este „cea mai solidă încercare” de până acum.

