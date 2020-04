VIDEO România a primit cea mai bună veste de la Comisia Europeană: Detaliile oferite de Florin Cîțu pentru firmele afectate de criză

Florin Cîțu a anunțat, joi seara, la TVR 1, în emisiunea ”România9”, realizată de Ionuț Cristache, că România a primit, de la Comisia Europeană vestea că firmele afectate de criza economică generată de pandemia de coronavirus pot cumula două tipuri de credite oferite de stat.

”Referitor la IMM Invest, programul este foarte bun şi este o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană, pe când alte ţări nu au avut această schemă. Avem o problemă de IT. În câteva zile, programul va reporni. În această seară am modificat puţin normele, pentru că am mai primit de la Comisia Europeană încă o relaxare: clienţii pot să cumuleze creditul pentru investiţii cu linia de credit pentru capital de lucru şi pot avea acces la mai mulţi bani, să le cumuleze pe cele două. IMM Invest este un program făcut pentru minimum 40.000 de IMM-uri. În România, astăzi, sunt bancabile în jur de 12, 13, maxim 15.000 de IMM-uri. Deci, ne-am luat o marjă faţă de numărul de IMM-uri bancabile mare. În aşa fel arătăm clar că acele IMM-uri care nu ar fi putut să ia credite astăzi vor putea să acceseze aceşti bani.În această seară, în ședința de de Guvern, am modificat un pic normele pentru IMM INVEST, pentru că am primit o relaxare de la Comisia Europeană. Clienții pot să cumuleze creditul pentru investiții cu cel cu linia de credit pentru capital de lucru. Pot să aibă acces la mai mulți bani și să le cumuleze pe cele două.”, a spus Cîțu.

Ministrul de Finanțe a vorbit și despre ce mari proiecte are România în desfășurare și a reafirmat că economia este într-o stare neașteptat de bună.

”Sibiu-Pitești se face anul acesta, extinderea aeroportului Otopeni începe anul acesta, se închide magistrala de metrou, mai sunt studiile de fezabilitate de la Comarnic, sunt multe proiecte. La PNDL am alocat un miliard de lei pentru a plăti facturile.”, a adăugat Florin Cîțu.

