VIDEO | Scandal la Serviciul Înmatriculări: O deputată nu a fost lăsată să intre fără certificat verde

Miercuri dimineață, deputata Anamaria Gavrilă a fost protagonista unui scandal, în faţa sediului din Deva al Serviciului Public Comunitar de Înmatriculări şi Permise de Conducere, instituție în care nu i s-a permis accesul pentru că nu avea certificatul verde.

Anamaria Gavrilă, care a intrat în Parlament pe listele AUR, formațiune din care a demisionat ulterior, a ajuns la Serviciul de permise pentru a verifica dacă documentele pe care le-a depus au fost înregistrate, însă nu i s-a permis accesul în instituție pentru că nu avea certificat verde. Din acest motiv, a început să se certe cu polițistul care asigura paza, iar scenele au fost filmate și postate pe Facebook chiar de către deputată, potrivit zhd.ro.

Dialogurile purtate cu angajaţii instituţiei, cu poliţistul şi cu câţiva dintre hunedorenii care aşteptau la rând a stârnit un val de reacţii pe pagina ei de socializare.

În filmarea care a durat peste 40 de minute, Anamaria Gavrilă s-a plâns de faptul că este ignorată de autorităţi şi că niciunul dintre salariaţii din instituţie nu i-a oferit informaţii.

„Când am venit aici, luni, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat acest lucru şi, aşa cum mi-au indicat doamnele de la ghişee, am lăsat documentele împreună cu suma de bani pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi am venit, din nou, cu programare, pentru a întreba despre documentele mele. Aşa că stau şi întreb dacă documentele sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic. Au chemat poliţia locală să mă legitimeze”, spune Anamaria Gavrilă, în filmare.

Poliţistul aflat la intrarea în sediu i-a răspuns deputatei că angajaţii Serviciului Regim Permise şi Înmatriculări i-au transmis aceste informaţii şi că aceasta le-ar fi abandonat. „Trebuie să faceţi circ pentru a rezolva o problemă?”, i-a spus poliţistul, care i-a cerut, în același timp, să nu mai filmeze.

„Sunt un cetăţean român, unde sunt documentele mele? Dacă nu ai certificat verde, nu exişti în România. Nu funcţionezi, stai acasă…”, a răspuns aceasta.

„Am depus un jurământ să respectăm legea. Tu de ce nu respecţi legea?”, a întrebat-o poliţistul.