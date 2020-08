VIDEO SCANDALOS! Un preot și-a BĂTUT nevasta în plină stradă: 'Printr-o orbire de moment am pierdut controlul'

Un preot a fost surpins în timp ce își agresează soția în centrul orașului Bacău, fără să țină cont de strigătele disperate ale femeii sau de ale trecătorilor care îl somează să-i dea pace. Din imaginile postate de martori se vede cum slujitorul Domnului își îmbrâncește soția, o târăște, ținând-o de păr și o bagă în mașină cu forța. În tot acest timp femeia își ține copilașul în brațe.

Filmarea a ajuns pe Facebook, iar bărbatul a postat un mesaj în care își cere scuze pentru ieșirea violentă.

El a scris că scris că și-a pierdut controlul pe fondul stresului și a asigurat că incidentul este singular. Preotul a mai spus că situația s-a clamat ulterior, soția este bine acasă alături de copil și a garantat că nu și-a mai lovit consoarta după ce a urcat-o în mașină.

„Aș vrea să îmi cer iertare în fața tuturor pentru ieșirea mea de mai devreme. Recunosc că nu am niciun fel de scuză a modului în care am procedat, nu aș vrea să mai văd cum este denigrată imaginea Bisericii și a preoților din cauza mea. Aș vrea să mă credeți că nu este acesta genul meu de om, dar printr-o orbire de moment am pierdut controlul. În acest moment, soția este bine acasă alături de copil, situația s-a calmat din toate punctele de vedere și după ce am plecat din centru vă garantez că nu a mai urmat niciun fel de fapt violent. În viața omului se mai întâmplă ca încărcătura emoțională, stresul cotidian și oboseala să ia amploare din ambele părți și fără răbdarea de a rumega faptele luăm decizii pripite precum am luat și eu. Iar îndrăznesc să îmi cer iertare în fața tuturor și sper ca în timp să mă și iertați”, a scris preotul Alexandru Palur pe Facebook, potrivit mesajului care a apărut în comentariile postării.