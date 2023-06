VIDEO - Sfidare maximă din partea forțelor cecene: Ramzan Kadîrov a primit cadou o mitralieră realizată din obuze și cartușe ucrainene

Drept efect, militanții coordonați de Moscova fie anunță că au capturat armele Kievului pe post de trofeu și sunt premiați pentru asta, fie le dezmembrează și produc alte arme.

Așa au procedat și cei din jurul liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, care a primit o mitralieră pe post de suvenir cu inscripția "Akhmat este puterea", realizată de fierarul din Donețk, Viktor Mihailov, totul fiind realizat din obuze și cartușe ucrainene.

