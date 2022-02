VIDEO | Sfidarea supremă la adresa războiului lui Putin - Fanii lui Dinamo Moscova au scandat la scenă deschisă numele unui ucrainian

Ucraineanul Andriy Voronin , antrenorul secund al celor de la Dinamo Moscova, a lipsit de pe banca echipei sale la ultimul meci de campionat, iar suporterii au avut o reacție superbă, notează digisport.ro.

Războiul început de Rusia în Ucraina l-a afectat teribil pe Andriy Voronin, iar fostul atacant și actualul membru al staff-ului lui Dinamo Moscova nu a putut fi prezent la partida pe care echipa sa a câștigat-o clar în etapa a 19-a din prima ligă rusă, 3-0 pe terenul celor de la Khimki.

Suporterii lui Dinamo Moscova i-au scandat numele ucraineanului Andriy Voronin! Antrenorul secund al echipei din capitala Rusiei a lipsit la ultimul meci

Fanii lui Dinamo Moscova care au făcut deplasarea la Khimki i-au scandat la scenă deschisă numele lui Voronin, lăsând să se înțeleagă că poporul rus nu-și dorește războiul pornit de președintele Vladimir Putin.

Dinamo Moscow fans sang their support for their Ukrainian coach Andrey Voronin, who was given a leave of absence from today’s 3-0 win against Khimki. pic.twitter.com/W4qiTGAJrS