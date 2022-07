Video șocant dintr-o stațiune egipteană preferată de români: O austriacă a murit după ce a fost atacată de un rechin

Incidentul a avut loc în apropierea orașului Hurghada, un important centru turistic aflat în fața Peninsulei Sinai.

O femeie austriacă în vârstă de 68 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin în stațiunea Sahl Hasheesh, în apropiere de orașul egiptean Hurghada, pe coasta Mării Roșii.

Potrivit unor surse oficiale citate de Al Arabiya, victima, identificată ca fiind Elizabeth Squire, rezidentă locală și căsătorită cu un cetățean egiptean, a intrat vineri seară într-un spital din zonă luptând pentru viața ei în stare de șoc. În ciuda faptului că a primit manevre de resuscitare, ea a decedat câteva momente mai târziu.

În momentul atacului, femeia și-ar fi pierdut un membru și a fost scoasă din apă de turiști.

În 2020, un tânăr ucrainean și-a pierdut un braț, iar un ghid turistic egiptean și-a pierdut un picior în urma unui atac al unui rechin oceanic în largul coastei orașului-stațiune Sharm el Sheikh.

